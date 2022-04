I 38 vincitori del concorso si riuniranno a Bruxelles dall'8 al 14 ottobre

A partire da oggi, la Commissione europea accetta le candidature per la sesta edizione del programma Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti. Sono ammesse domande dagli Stati membri dell’UE e dai paesi vicini e paesi aderenti.

I 38 vincitori del concorso si riuniranno a Bruxelles dall’8 al 14 ottobre per seguire corsi di formazione, ricevere tutoraggio di giornalisti esperti, lavorare insieme a loro nella sala stampa e visitare le istituzioni europee e i media. I vincitori parteciperanno anche al concorso per il premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti che verrà assegnato l’11 ottobre. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina web del programma fino all’11 luglio 2022.

#Youth4Regions è un programma della Commissione europea che aiuta studenti e giovani giornalisti a scoprire come opera l’UE nella loro regione. Dal suo lancio nel 2017 hanno partecipato oltre 130 giovani di tutta Europa.

Da un’indagine condotta presso i precedenti partecipanti emerge che il 78% di questi ritiene che la propria carriera abbia tratto vantaggi dal programma in termini di networking e consulenza professionale. Per il 93% il programma aiuta a comprendere meglio l’Unione e la politica di coesione.