Nel ruolo di certificatore è stata presente la deputata di Manifesta Onorevole Doriana Sarli

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Associazione “In ricordo di Lacuna”:

“Grazie alla firma del Segretario Generale del Comune di Avellino dottor Vincenzo Lissa (il quale ha vidimato preventivamente ad oggi i moduli), è partita ufficialmente in Italia la nuova raccolta firme e grazie alla sua firma sui nostri moduli e alla disponibilità della Polizia Municipale e alla Questura/Digos il 1° banchetto della nuova raccolta firme 2022 promossa da Cadapa Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente comincia da Avellino grazie all’Associazione In ricordo di Lacuna.

Nonostante la pioggia prima e il freddo dopo, ieri mattina volontari sono riusciti, seppur per meno tempo, a realizzare il banchetto di raccolta firme per la raccolta delle firme a favore della legge di iniziativa popolare per modificare la legge 157 del 1992 sulla Fauna Selvatica al fine di abolire la caccia.

Nel ruolo di certificatore è stata presente la deputata di Manifesta Onorevole Doriana Sarli.”