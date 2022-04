L'appuntamento è per domani alle ore 9.30 in Piazza Mazzini

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Progetto Riformista.

“Siamo tutt* chiamat* a scendere in piazza martedì 12 Aprile alle ore 09:30 per dire NO alla guerra, alle armi, alla violenza. L’invito è rivolto a tutt* senza distinzioni di sorta: istituzioni, famiglie, associazioni, media, parrocchie, scuole; la presenza di ognuno di noi è fondamentale per far sentire la nostra voce.

Di fronte ai conflitti e alle controversie non esistono più partiti, fazioni e divisioni ma esiste soltanto il desiderio di unione, di fratellanza, e di solidarietà. È questo il momento di mettere da parte gli individualismi e di aprirsi ad una cultura della Pace basata sul rispetto per la vita e sul rifiuto della violenza, affinché possa ristabilirsi il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Irpinia ora è il momento di urlare insieme il nostro NO alla guerra.

Vi aspettiamo in Piazza Mazzini alle ore 09:30 per poi proseguire con il corteo verso Piazza Plebiscito, nel rispetto di tutte le norme anti-covid vigenti.”