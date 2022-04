L’elezione in occasione dell’VIII assemblea elettiva regionale, confermato Grasso a direttore regionale

Ex presidente di Cia Benevento, Raffaele Amore è stato eletto all’unanimità in occasione dell’VIII assemblea elettiva regionale che è stata celebrata all’Hotel Ramada di Napoli. Con lui si conferma la nomina del direttore regionale Mario Grasso. Raffaele Amore eredita il testimone di Alessandro Mastrocinque alla guida della Confederazione Campana che si appresta a guidare per il prossimo mandato. I lavori congressuali sono stati preceduti da un importante momento di confronto sui temi principali dell’agenda politica della Confederazione.

La relazione introduttiva del presidente uscente Alessandro Mastrocinque ha cadenzato la metrica del dibattito, che ha visto la partecipazione al tavolo dell’assessore alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato che ha portato i saluti del sindaco Manfredi, della vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, del Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone, del Sottosegretario di Stato per gli Affari Europei Enzo Amendola intervenuto con un videomessaggio, l’Assessore Regionale all’Agricoltura della Campania Nicola Caputo e infine, la direttrice generale della Cia Claudia Merlino. L’elezione del nuovo presidente Raffaele Amore è stata accompagnata dall’elezione della nuova giunta, composta da Gaetano Pascariello, Stefano Di Marzo, Guido Coppola, Michele Masuccio, Daniela Nunziata Rega, Liana Agostinelli, Gessica Malerba, Alfonso Del Basso e Carmine Fusco.