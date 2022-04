l Movimento Italiano Disabili crede che una maggiore partecipazione attiva dei cittadini disabili nelle istituzioni sia una condizione essenziale per un miglioramento della condizione sociale di tutti i cittadini

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di MID Campania:

“Il Movimento Italiano Disabili è un Movimento socio-culturale e di sindacato ispettivo che ha il fine di garantire la difesa, la dignità, le aspirazioni economiche, di promuovere la più ampia attività politica sociale, ed il miglioramento dei diritti sociali dei disabili, nonché dei pensionati e delle persone che versano in uno stato di disagio economico e psicologico, nel rispetto delle tradizioni di civiltà e nella coerenza dei valori fondamentali dell’individuo, valori di libertà personale e solidarietà, nella costante adesione ai principi democratici ed alle regole delle istituzioni rappresentative.

Il Movimento Italiano Disabili si riconosce nella cultura italiana ed europea, e sviluppa il suo impegno socio-culturale, promuovendo una migliore qualità della vita dei disabili, dei pensionati, nonché delle persone che versano in uno stato di disagio economico e psicologico, per attuare una convivenza paritaria nei confronti dei cittadini normodotati di qualsiasi Stato, etnia, razza e confessione religiosa.

Il Movimento Italiano Disabili crede che una maggiore partecipazione attiva dei cittadini disabili nelle istituzioni sia una condizione essenziale per un miglioramento della condizione sociale di tutti i cittadini, grazie all’incontro tra diverse competenze, interessi, culture e professionalità.

Raffaele Bentivoglio, nella sua funzione da lui ricoperta di Coordinatore Nazionale Politiche Sociali per il Movimento Italiano Disabili, chiarisce e ribadisce ringraziando che il contributo della stampa è fondamentale e di supporto alla nostra azione amministrativa nel dar voce e eco alle problematiche relative al mondo dei più deboli quali diversamente, anziani e tutti coloro che vivono uno svantaggio economico e sociale su tutto il territorio nazionale anche quotidianamente senza voler creare disagi o difficoltà , ed ecco perché ci riteniamo come struttura di Coordinamento “ La Voce Forte” che non va confusa o registrata come slogan , a noi gli slogan non piacciono.

Per quanto concerne il lavoro ben raffigurato agli occhi vigili del direttivo nazionale svolto dai Coordinamenti e in particolar modo dal Coordinamento Campania ci risulta una variante e intreccio tra idee, contenuti fondamentali e proposte che ben si accentuano nel programma sociale che il M.I.D. si ripropone di portare avanti nell’interesse generale della collettività e di chi tutti i giorni ripone il grido di aiuto.

In conclusione Raffaele Bentivoglio ci tiene a precisare e sottolineare che è dovere dei Coordinamenti Regionali divulgare le linee guida nazionali previste dall’ordinamento statutario ai Responsabili Provinciali delle varie Province di loro competenza.”