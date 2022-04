Si svolgerà mercoledì 13 aprile, nella consueta versione in streaming, il prossimo incontro organizzato nell’ambito del ciclo seminariale di biologia computazionale

“Si svolgerà mercoledì 13 aprile, nella consueta versione in streaming, il prossimo incontro organizzato dall’Università di Napoli ‘Federico II’ e supportato da Biogem, nell’ambito del ciclo seminariale di biologia computazionale. Salirà in cattedra Andrea Ciliberto, dell’IFOM (Istituto Fondazione di Biologia Molecolare) di Milano, chiamato a presentare i suoi più recenti studi in materia di proliferazione cellulare.

‘’La capacità di dividersi e moltiplicarsi è una proprietà essenziale di ogni cellula – chiarisce subito Andrea Ciliberto – precisando che ‘’di solito si tratta di un processo ben regolato, tenuto sotto stretto controllo da meccanismi intra- e inter-cellulari’’. Obiettivo delle ricerche all’IFOM è pertanto ‘’comprendere come la divisione cellulare può essere rallentata, bloccata o indirizzata verso la morte cellulare’’. ‘’Sfortunatamente – ammette Ciliberto – i tentativi di fermare la loro proliferazione sono spesso vani’’.

‘’In questo intervento – chiarisce infine lo stesso Ciliberto – esploreremo le strategie che le cellule adottano per opporsi agli attacchi finalizzati a prevenire la loro proliferazione’’, presentando ‘’i risultati sperimentali ottenuti su scale temporali sia brevi (ore) sia lunghe (mesi), utilizzando, tra l’altro, analisi su singola cellula e modelli matematici’’.”