La nota del Sindaco

Aiello del Sabato - ”L’Amministrazione Comunale ha completato l’installazione dei purificatori in ciascuna delle classi delle nostre scuole, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado”.

“Abbiamo impiegato un po’ di tempo in più, e ci scusiamo, ma è stato un tempo utile per scegliere un buon prodotto e, soprattutto, per avere inclusa la garanzia e la manutenzione dei filtri per due anni”.