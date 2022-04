E' quanto scrive su twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

«La Lituania può già rinunciare al gas russo. È stata la più lungimirante dell’UE, riducendo da tempo le importazioni di metano e aumentando la percentuale di rinnovabili. Non sarà semplice e non finirà in due giorni ma oggi è il momento di velocizzare il percorso di transizione in Italia».