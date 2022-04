La visita istituzionale del Sottosegretario all'Interno si terrà sabato 9 aprile

Sabato, 9 aprile pv, il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia sarà in visita istituzionale a Trieste.

Alle 14:00 visiterà il Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste e saluterà il personale in partenza per la Moldavia per portare i primi quattro di cinquanta automezzi dei Vigili del Fuoco che, grazie al dispositivo di Protezione Civile, saranno destinati al soccorso alla popolazione dell’Ucraina.

I mezzi dei Vigili del Fuoco, provenienti dai Comandi di Torino, Alessandria, La Spezia e Monza partiranno alle 14,30 circa dal piazzale antistante il Comando di Trieste.