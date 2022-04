La nota della Segreteria provinciale irpina

Segreteria provinciale della Lega di Avellino

Avellino – “Ennesima nomina politica della sinistra”.

“Questa volta, a rendere vano il merito e le capacità dei nostri professionisti, è la nomina di Vanni Chieffo alla presidenza della ASIDEP, società operante nel settore delle bonifiche ambientali. Una società che invece di portare contribuiti in termini di ricchezza, visto l’alto livello di specializzazione e le esclusive competenze nella nostra regione, è stata capace di accumulare un passivo di 1mln di euro, solo nella precedente annualità. Noi della Lega siamo stufi di vedere la mala politica che continua a mangiarsi il nostro territorio e a mortificare le competenze degli irpini”.

“Il presidente Chieffo, per sua stessa ammissione, come riportato da organi di stampa, non ha competenze specifiche se non politiche per guidare le delicate attività della ASIDEP che ricordiamo, è una società che opera in un settore e in un territorio dove la criminalità organizzata negli ultimi 12 mesi, come denunciato da Legambiente, ha commesso numerosi reati proprio in materia ambientale con evidenti capacità permeabili. L’ennesima nomina che trasforma una società strategica per tutta la regione nell’ennesimo carrozzone per la politica. Nella ASIDEP nulla di nuovo come nella SCABEC e in altre società”.

“La sinistra in provincia, come in regione, vince le elezioni ma fallisce nella gestione delle nostre città, fallisce nella gestione delle società regionali e/o partecipate, fallisce nella gestione dei fondi e nell’assegnazione dei bandi. Un sistema di potere clientelare che sta trascinando la nostra provincia e la nostra regione verso il fallimento totale. Agli irpini chiediamo uno scatto di orgoglio in tutti i comuni al voto. A cominciare alla prossima tornata elettorale. Da ogni comune deve rinascere la riscossa dei cittadini. Spazio al merito e stop alle clientele”.