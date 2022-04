"In futuro ogni edificio in Italia dovrebbe avere pannelli solari sul tetto"

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

““Dobbiamo puntare a renderci indipendenti dal gas russo. Cosa aspettiamo ad incrementare la percentuale di rinnovabili? In futuro, ogni edificio in Italia dovrebbe avere pannelli solari sul tetto. Procediamo con un bonus energia per le piccole e medie imprese e le famiglie: quale partito voterebbe contro?”

E’ quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno Sibilia.”