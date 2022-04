Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 14’30 di oggi 4 aprile, sono intervenuti nel comune di Chianche, sulla SS 88, in località Stretto di Barra, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

In seguito al violento scontro i due occupanti, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti e venivano trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.