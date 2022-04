Sant’Angelo dei Lombardi – Progetto Sport nei Parchi

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, tramite avviso, comunica che:

È stato finanziato con decreto legge n.73/2021, in riferimento al Progetto Sport nei Parchi, la proposta progettuale per la riqualificazione dell’area verde sita in via Enrico Berlinguer. Il Progetto, in cofinanziamento con il comune, prevede l’installazione di attrezzature per il corpo libero e l’allenamento funzionale all’aperto. L’obiettivo è quello di offrire alle comunità locali opportunità di attività sportiva che possa essere svolta liberamente e all’aria aperta, in totale sicurezza, garantendo attrezzature permanenti e adatte ad utenti con diversi profili e obiettivi, incentivando all’adozione di sani stili di vita. Le attrezzature sportive che saranno installate verranno dotate di un sistema integrato di QR Code che permetterà all’utenza di avere accesso alla visione di video tutorial di utilizzo delle attrezzature stesse.