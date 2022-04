Così il Sottosegretario all'Interno

“Se la posizione di Conte sulle spese militari era così bizzarra e assurda, come mai è poi è stata accettata da tutti ed è diventata la posizione di tutto il governo? Purtroppo siamo abituati ad essere osteggiati criticati per principio ad ogni nostra proposta: così era stato per il reddito di cittadinanza e il Superbonus 110, prima contestate e poi divenute misure fondamentali per il nostro Paese”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Sibilia, commentando le polemiche sulla posizione del M5S sulle spese militari.