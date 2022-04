Corsi UIIP-Biogem, raggiunto ancora una volta il 100% di placement

Terminata la fase di formazione di due mesi, svolta presso il Campus di Ariano Irpino

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Biogem.

“Si è appena conclusa la fase d’aula per i ragazzi della 53° edizione del Programma UIIP (University-Industry Internship Program), di Biogem, con un tasso di placement al 100%. I 57 partecipanti (provenienti da varie regioni Italiane, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia), terminata la fase di formazione di due mesi, svolta presso il Campus di Ariano Irpino (AV), si apprestano ad avviare un percorso lavorativo in aziende ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), del calibro di Accenture, Reply, BGP Consulting.

Il percorso di formazione del Programma UIIP si è basato, come da modello ormai consolidato, su due aree: soft skills (competenze trasversali) e technical skills (competenze digitali).

Per quanto concerne le soft skills, gli allievi hanno svolto le proprie attività in laboratori tenuti dai referenti del corso, Andrea Di Maso e Antonella Saporito, su tematiche quali gestione della comunicazione, lavoro di squadra, public speaking, consulting approach.

Per quanto concerne le technical skills, si sono tenute lezioni su discipline tecnologico-informatiche (introduzione alla programmazione, data base, analisi dei dati, web) tenuti sia da docenti provenienti dal mondo universitario e della ricerca, sia da professionisti del mondo aziendale.

Punto di forza del corso è stato, come sempre, il modello del campus, che vede gli allievi UIIP impegnati nelle attività del corso in una logica residenziale, che facilita il lavoro di gruppo e la condivisione delle competenze.

Per tutti i 57 partecipanti si aprono ora le porte del lavoro, con l’approdo a importanti progetti IT (Information Technology), nel quale opereranno suddivisi in tre figure principali: Web Analyst, Business Analyst e Data Analyst“.