Il 3 aprile, dalle 10:00 alle 17:00, via alla mostra d’arte all’aperto nel centro storico del Sabato

L’arte nei suoi più svariati applicativi in una mostra a cielo aperto, ad ingresso libero. L’appuntamento è per domenica 3 aprile presso la Piazzetta degli Artisti ad Atripalda (nei pressi di piazza G. Garibaldi, nel centro storico), a partire dalle ore 10.00 fino alle 17.00. “Collettiva in piazzetta”, questo il nome dell’iniziativa lanciata dall’associazione culturale Laika.

Otto artisti per svariate forme di arte: partecipano Mr. Francese, Lucia Saldutti, Japanese, Sarah Limone, Andrea Matarazzo, Andrea Russo, Gianluca Iki Avella, e #CperCultura di Alessia Capasso. Le opere spaziano dalla pittura a olio, al fumetto, ai disegni per tattoo, oltre a incisioni e sculture.

In caso di maltempo la rassegna verrà posticipata a domenica 10 aprile.