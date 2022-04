Per accedere ai contributi

Ariano Irpino -L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino con delibera di Giunta n. 44 dell’8.3.2022 ha disposto la pubblicazione del bando relativo alla concessione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, per l’anno 2021.

Si tratta di un aiuto alle famiglie in difficoltà economica, un sostegno riservato ai cittadini residenti che siano titolari di contratti a uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili siti sul territorio comunale che, improvvisamente, non sono in grado di pagare l’affitto di casa per “morosità incolpevole”, per sopraggiunte gravi difficoltà economiche causate da perdita o riduzione del lavoro, cassa integrazione, cessazione di attività libero/professionale o malattia grave.

La documentazione da produrre per accedere al contributo, è consultabile sul sito istituzionale del Comune www.comunediariano.it.

Le domande possono essere presentate entro il 31.12.2022, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, spedite a mezzo raccomandata A/R, consegnate a mano direttamente al Protocollo Generale del Comune – Piazza Plebiscito, 1, oppure a mezzo pec all’indirizzo protocollo.arianoirpino@asmepec.it.

Per la compilazione delle domande e l’assistenza necessaria gli interessati posso rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territorio.