Caldoro: Un invito importante per recuperare lo spirito unitario

Oggi pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è svolto l’incontro “Forza Italia in Irpinia, ricostruire il centro destra in provincia”.

Le elezioni politiche del 2023 sono sicuramente una tappa importante per i partiti, anche nella provincia di Avellino, e Forza Italia si prepara a questo importante appuntamento attraverso un convegno promosso e organizzato dall’Avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione, attuale Coordinatrice cittadina di Forza Italia.

Un incontro in cui sono chiamati a partecipare i vari esponenti dei partiti del centrodestra, al fine di progettare un idea comune di crescita. A tale scopo, hanno sono intervenuti il Coordinatore Provinciale del partito degli Azzurri Carmine De Angelis, il capo dell’opposizione in Consiglio Regionale Stefano Caldoro, Annarita Patriarca capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Pino De Lorenzo per “DC – Verde è Popolare”, e in qualità di moderatrice dell’incontro, Giuliana Franciosa, coordinatrice provinciale di Azzurra Donna. Tra i presenti doveva esserci anche il senatore della Lega Ugo Grassi, che però per motivi personali non è potuto presenziare.

Riguardo al perché di questo incontro di oggi, la Coordinatrice cittadina di Forza Italia, Anna Maria Vittoria Vecchione ha dichiarato che «L’incontro di oggi nasce per presentare la mia nomina come coordinatrice cittadina di Forza Italia. È un modo di presentare, ma soprattutto di dare anche un senso a questa presentazione e parlare di ricostruzione del centrodestra.

In questo momento la nostra posizione deve essere di forte opposizione ad una fallimentare politica di gestione del centro sinistra, dall’amministrazione comunale alla nomina del presidente dell’ATO rifiuti, dove si evidenziano lotte intestine già all’interno del centrosinistra, e a cui stiamo assistendo. Ma in ogni caso noi dobbiamo combattere e prenderci la nostra posizione, quantomeno nelle prossime amministrative.

Le tematiche saranno sicuramente quelle giovanili e di ricostruzione della politica nella Provincia, che deve essere una Provincia nuova e d’attacco, mentre al momento abbiamo una Provincia “vecchia”, e per parlare di ciò abbiamo convocato tutti al nostro tavolo.

Negli anni passati non c’è stata una vera crescita nel partito, ma solo momentanea, e quindi si è abbandonato il territorio. Questo comporta anche che non ci sono giovani collegati al nostro partito, cosa che invece ora sta nascendo. Quindi, nel momento in cui manca una forza motrice è normale che il partito non esista.»

Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Avellino, Carmine De Angelis ha invece aggiunto «Questo primo appuntamento è atto a presentare Forza Italia in città e la sua coordinatrice, ma è anche un appuntamento che si insinua all’interno di una ristrutturazione del partito che partirà l’8 e il 9 aprile a Roma con Silvio Berlusconi che chiuderà questo meeting. E poi, anche con le amministrative ci stiamo già strutturando, con ad esempio la candidatura di Antonello D’Urso a Solofra. Quindi c’è un movimento di Forza Italia, che aspetta anche gli altri componenti del centrodestra, quindi Lega e Fratelli d’Italia, anche perché a marzo 2023 ci saranno le elezioni nazionali. Quindi sulla base di questa valutazione cercheremo di ripartire dai territori, aggregando e senza fare polemiche sulle poltrone, ma cercando di dare risposte al territorio.»

Come anticipato, tra i presenti anche il consigliere regionale Stefano Caldoro, che riguardo la finalità dell’incontro ha dichiarato «Questo di oggi è un invito importante per recuperare lo spirito unitario, e questo sforzo va fatto. Il traguardo del partito unico e un sogno bipolare, non so se sarà possibile in Italia, ma io ci credo.»

E riguardo alla situazione del partito nel capoluogo aggiunge «Ci sono fasi, il centrodestra è stato molto forte, non solo con Forza Italia, poi ci sono state altre fasi di mutamenti e cambiamenti. Però, se uno ha un progetto, una grande idea, recuperare l’elettorato non è una cosa così difficile. Bisogna crederci e se si manda un messaggio convincente gli elettori tornano. Questo è l’obiettivo che dobbiamo perseguire con forza.»