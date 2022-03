Presso il Bar filosofico Caffeoveggenza

Avellino – Nuovo appuntamento con l’arte nella kermesse “Aperitivo con l’artista” domani 1 aprile alle ore 17.00 ad Avellino, presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata 192.

Nel progetto a cura di Maurizio Caso Panza, già organizzatore di numerosi eventi d’arte, esporrà l’artista concettuale Carmine Elefante, ingegnere di Napoli e creatore della ByteArt (arte binaria) e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Il percorso tracciato nelle opere esposte ha titolo “Energie e cromatismi” e spostano il concetto espressivo sul valore delle energie e delle dinamiche in divenire attraverso anche le espressioni che vogliono la ByteArt espressione riflessiva del mondo troppo informatizzato. E’ infatti la troppa informatizzazione che in talune opere dimostra l’esasperare del vivere umano sereno. Si pensi ad esempio all’uso eccessivo dei telefonini che rendono la nostra socialità ridotta a pochissimi minuti a fronte delle numerose ore perse a sfogliare i vari social.

Le opere verranno esposte per 25 giorni e saranno visitabili in orari continuati dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Da non perdere assolutamente. La kermesse di “aperitivo con l’artista” nel far esporre artisti internazionali vuole diffondere l’arte in maniera semplice, appunto attraverso i bar e così contribuire ad un nuovo rapporto con le opere d’arte di grande ed un luogo storicamente fonte di serenità.