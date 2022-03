Ciampi: "Quello che vogliamo fare oggi è un dibattito aperto alla città e alla cittadinanza"

Avellino – Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuto un pubblico dibattito organizzato da “Laboratorio Irpinia” sul tema “Servizi, ambiente, lavoro: l’Irpinia abbandonata”, per mettere a confronto idee, iniziative e progetti finalizzati a potenziare la provincia irpina.

All’evento presenti il Consigliere M5S, Regione Campania, Vincenzo Ciampi, il Presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane e anche il consigliere comunale pentastellato Ferdinando Picariello.

«Dobbiamo essere un po’ più chiari e uscire dalle etichette. Quello che vogliamo fare oggi è un dibattito aperto alla città e alla cittadinanza per portare avanti un progetto politico che ha avuto gli inizi con le ultime elezioni provinciali e che, ci auguriamo possa andare avanti. -Ha dichiarato Ciampi- Ciò che ci preme sottolineare è che questo cammino che stiamo percorrendo deve essere pubblico e trasparente, imperniato sulle grandi questioni ancora aperte che riguardano lo sviluppo della Provincia di Avellino. Gli schematismi e le etichette non funzionano. Noi pensiamo che, soltanto facendo dibattiti pubblici, riusciamo a essere chiari e trasparenti. Questo progetto ha il pregio di unire quelle forze politiche che hanno costituito la parte progressista del governo Conte bis. Un’esperienza che ha trovato realizzazione anche nel Comune di Napoli. Ritengo che ciò sia molto importante anche per l’Irpinia».

«Anche a livello nazionale, almeno per il momento, non c’è nessuna possibilità di collaborazione con Italia Viva: io penso che sia fuori, nei fatti e negli atteggiamenti concreti, da un discorso di centrosinistra allargato. Poi è chiaro: questo non deve essere uno schema rigido in tutta Italia, bensì un progetto che va calato nelle varie realtà locali e che, solo ove ricorrono le condizioni per dare luogo a una situazione di questo tipo, si può realizzare» Ha concluso il Consigliere pentastellato della Regione Campania

Tema scottante: le prossime amministrative che costituiscono un banco di prova importante secondo il Presidente della Provincia Rino Buonopane: «Ci sono diverse comunità che andranno al voto, alcune molto importanti: Solofra, Atripalda, Grottaminarda. Anche lì, mi auguro che si possa fare sintesi: non è sempre è facile. Poi, c’è anche da dire che, molto spesso, in queste realtà, emerge una sensibilità anche cinica che contribuisce alla formazione delle liste. Mi auguro che si faccia il bene delle comunità».

Ultima e imprescindibile criticità da non sottovalutare sul territorio è inerente all’urbanistica: «Una tematica che include ambiente, mobilità, paesaggio e tutte quelle scelte che incidono sulla vita di tutti i giorni». – ha esordito il consigliere comunale M5S, Ferdinando Picariello- «Abbiamo cambiato il modello di vita, con il Covid, anche perché sta cambiando la città, dal punto di vista demografico, economico e relazionale. Una realtà diversa da quella che avevamo 20 o 30 anni fa. Tutto questo deve essere recepito da chi si occupa di urbanistica e deve essere trasfuso in un piano che si adegui nel tempo per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini».