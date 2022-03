Si invita la tifoseria a portare sciarpe e bandiere per colorare le gradinate dell'Allegretto

L’Audax Cervinara 1935 in occasione della prossima gara casalinga contro l’Asd Città di Avellino annuncia l’ingresso libero per tutti i tifosi del magico Cervo. A tre giornate dal termine dell’ostico girone A di Eccellenza Campana servono la spinta ed il calore del pubblico Cervinarese, orfano dello Stadio Canada Cioffi, ma pur sempre vicino a questi Colori. La società biancazzurra è in costante contatto con le istituzioni locali visto che i lavori di ristrutturazione sono ripartiti da qualche giorno e nell’arco di pochi mesi dovrebbe esserci la tanto attesa inaugurazione del “nuovo” tappeto verde di gioco. Nel frattempo bisogna mettere al sicuro la seconda piazza, conquistata con ben tredici vittorie, sei pareggi, quattro sconfitte e tantissimi sacrifici da parte della nuova dirigenza, capace di mettere in campo una squadra degna del blasone dell’Audax Cervinara 1935. Mister Pasquale Iuliano dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa, pronta a ripetere l’ottima prestazione di Acerra, che ha visto un Audax corsaro, concentrato, messo bene in campo ed arrembante. Espugnare lo Stadio “Arcoleo” ha confermato la voglia di combattere e lottare dei calciatori fino alla fine di questa fantastica stagione.

Tra gli obiettivi della nuova società Cervinarese c’è quello di portare intere famiglie allo Stadio come un tempo, per diffondere soprattutto i valori dello sport agonistico. La scelta di aprire i cancelli dell’Allegretto di Montesarchio servirà anche per tendere una mano alle Famiglie di tutti gli sportivi, appassionati ed innamorati del Cervinara, purtroppo lontani dai campi di calcio dopo la dura parentesi causata dal Covid e delle relative restrizioni al pubblico. Infine, si invita la tifoseria a portare sciarpe e bandiere per colorare le gradinate dell’Allegretto e continuare a sognare con il Magico Cervo!