La domanda di partecipazione va prodotta esclusivamente tramite procedura telematica

L’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, tramite avviso sul B.U.R.C. della Regione Campania, comunica che:

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n.02 borse di studio ognuna della durata di mesi 12 (dodici), da assegnare ad 1 (uno) laureato/a magistrale in Psicologia e ad 1 (uno) laureato/a magistrale in Biologia con specializzazione in Genetica Medica per la realizzazione del progetto “Valutazione cognitiva dei pazienti con malattie neurodegenerative” da svolgersi presso l’U.O.C. Clinica Neurologica del P.O. Ruggi – A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

I contributi economici delle borse di studio, sono così ripartiti:

Profilo laureato magistrale in Psicologia: pari a 18.000,00 annuo comprensivo di oneri riflessi, con impegno orario non inferiore alle 20 ore!settimanali;

Profilo laureato magistrale in Biologia, con specializzazione in Genetica Medica: pari a 25.000,00 annuo comprensivo di oneri riflessi, con impegno orario non inferiore alle 20 ore settimanali;

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica collegandosi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it.

Per il bando completo clicca qui.