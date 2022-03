Il capogruppo azzurro: "Sette dicasteri non hanno raggiunto la soglia del 40 per cento"

“«La presenza del premier, Mario Draghi, oggi in città per la firma del Patto per Napoli è un segnale d’attenzione del Governo nei confronti della capitale del Mezzogiorno e l’ulteriore dimostrazione che è fondamentale aiutare il Sud a crescere e ad abbandonare il deleterio cliché dell’assistenzialismo».

A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania.

«La stessa decisione dell’Esecutivo nazionale di destinare, con un apposito decreto, il 40 per cento dei finanziamenti del Pnrr al Mezzogiorno è la conferma che ridurre il gap tra i ritmi di crescita del Paese è, certamente, l’obiettivo politico strategico più importante dei nostri tempi».

«È fondamentale, però, che il premier eserciti una vigilanza più attiva sulle modalità di gestione dei finanziamenti europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza affidati ai singoli ministeri soprattutto dopo la notizia che ben sette dicasteri non sono riusciti a raggiungere la quota del 40 per cento per i primi bandi destinati al Sud col rischio che i fondi finiscano altrove».

«Non possiamo assolutamente permetterci sperequazioni anche con le risorse del Pnrr a favore di altre aree del Paese più strutturate delle nostre – ha aggiunto la Patriarca –. Altrimenti la filosofia che ispira il Recovery plan sarà non solo tradita, ma porterà a un fallimento della sua stessa ragion d’essere».

«Auspichiamo che il presidente del Consiglio sappia farsi interprete della necessità di vincolare i fondi europei destinati al Sud, se necessario, pure con un provvedimento normativo – ha concluso il capogruppo azzurro – evitando così dannosi automatismi di ripartizione su vasta scala. Il Pnrr è un’occasione straordinaria per consentire ai nostri territori di poter finalmente agganciare il treno dello sviluppo con investimenti strategici in grado di restituire competitività alle nostre realtà, e non possiamo assistere inermi al suo svuotamento».”