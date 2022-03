Nel 2019 gli è stata riconosciuta l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

La Sezione Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Avellino ha un nuovo Comandante: è il Sottotenente Marino Senatore che subentra al parigrado Francesco Caterino il quale, con il congedo del Capitano Giacomo Lo Cascio, ha assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della medesima Compagnia.

Di origini salernitane, Marino Senatore è laureato in Giurisprudenza. Nominato Sottotenente dopo aver vinto il concorso bandito nel 2021 per Luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri, ha frequentato il 5° corso per Ufficiali del Ruolo Straordinario presso la Scuola Ufficiali di Roma.

Senatore si è arruolato nell’Arma nel 1986, frequentando il ciclo di istruzione presso la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze.

Nel 1993, dopo circa un quinquennio di servizio in provincia di Palermo (prima alla Stazione di Chiusa Sclafani e poi alla Compagnia di Corleone), ha conseguito la specializzazione in “Antisofisticazione e sanità”, prestando quindi servizio al N.A.S. di Bologna e successivamente a quelli di Napoli e Salerno.

Ha partecipato ad importanti attività di Polizia Giudiziaria nella lotta alla criminalità organizzata nonché al contrasto del traffico di sostanze dopanti, ricevendo vari riconoscimenti per i brillanti risultati ottenuti.

Tra le varie benemerenze di cui è insignito, ricordiamo l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana conferitagli nel 2019 dal Presidente della Repubblica.