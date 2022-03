La dottoressa Donatella Cagnazzo: "Nuovi progetti mi vedranno impegnata in altre sfide"

Stamattina si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sistema Irpinia, presieduto dalla dott.ssa Donatella Cagnazzo.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio consuntivo e quello previsionale, nonché il Documento programmatico Triennale 2022-2024, come previsto da Statuto e redatto dalla Direttrice ing. Francesca Maciocia su indicazioni di indirizzo del comitato Scientifico presieduto dal Dott. Luigi Marzullo.

Al termine della riunione, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha rimesso il proprio mandato nelle mani del Presidente della Provincia, dott. Rizieri Buonopane.

“Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, l’Organo di Controllo e la Direzione Generale che in questi due anni di start up della Fondazione mi hanno affiancata attivamente in un percorso che, nonostante le difficoltà della pandemia, è proseguito con lungimiranza e passione. In questo periodo abbiamo posto le basi affinché la Fondazione possa continuare a rappresentare uno strumento strategico per la valorizzazione del territorio irpino, ricco di potenzialità che ancora non riescono ad emergere al di fuori dei confini provinciali e regionali.

Nuovi progetti mi vedranno impegnata in altre sfide.

Il proficuo lavoro di rete e relazioni imbastite rappresenta un patrimonio inestimabile per il futuro dell’Irpinia, che sono certa non verrà disperso. Al socio Fondatore, Provincia di Avellino, auspico un buon lavoro.”, così la dottoressa Cagnazzo.