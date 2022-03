Per un guasto all’accumulatore

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Presidente del Gadit-ODV sez .Avellino A.P

Manocalzati – “La scorsa settimana, verso le 14:00, sulla strada denominata Ofantina, nei pressi del ponte di Manocalzati un automobilista rimane in panne per un guasto all’accumulatore di corrente della sua macchina, lo stesso riesce con fatica ad accostarsi al margine della galleria”.

“Qualche minuto dopo, che l’automobilista si mette il giubetto rifrangente di sicurezza, e cerca di segnalare la sua presenza nella galleria (visto che i segnali di attenzione lampeggianti dell’ auto non funzionano e neanche il baule si apre per prelevare il triangolo dal portabagagli) , una autopattuglia del Gadit in servizio di vigilanza ambientale, su quella strada si accosta dietro il suo veicolo in panne, per prestare soccorso. Il responsabile dell’ unita operativa, mette in sicurezza il perimetro azionando i fari di emergenza e il pannello luminoso della macchina di servizio, controllando e analizzando la situazione, prende lo starter dal veicolo di servizio e viene cosi riavviata la macchina in panne, sboccando in pochi minuti una situazione di pericolo”.

“Quando il veicolo si rimette in marcia, l’auto del Gadit è rimasta dietro con le luci lampeggianti fino al completo rientro in corsia. Il presidente ringrazia anche per questi gesti, che non hanno nulla a che vedere con i servizi del Gadit, i suoi volontari che con dedizione e spirito di sacrificio, ricoprono giornalmente i turni e i doveri a loro affidati”.