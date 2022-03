In programma sabato 26 e domenica 27 marzo

Questa mattina, presso la sede dell’Ente Provincia di Avellino sita in Palazzo Caracciolo, la delegazione FAI di Avellino ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del programma delle “Giornate FAI di Primavera” nella provincia di Avellino.

A presiedere alla conferenza vi erano Serena Giuditta, Capo Delegazione FAI Avellino, Ilaria Limongiello, Delegata alla raccolta fondi di Avellino, Maria Emanuela Miccichè, Capo Gruppo Giovani Avellino, Giuseppe Ciani, Assessore Comune di Bisaccia, Guido Cipriano, Sindaco di Rocca San Felice, Egidio Grasso, Presidente Ordine Geologi della Campania, Maria Berardino, Dirigente Scolastico Liceo De Caprariis di Atripalda, e Lucia Forino, Dirigente Scolastico Liceo Publio Virgilio Marone di Avellino.

Le Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, rappresentano una straordinaria occasione per visitare, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, luoghi di grande bellezza paesaggistica e storico-artistica del nostro territorio, offrendo la possibilità di scoprire aspetti inediti di siti solitamente chiusi e storie che non vengono mai raccontate.

A parlarci nello specifico del programma di quest’anno è la Capo Delegazione FAI Avellino, Serena Giuditta, che dichiara «Quest’anno le giornate fai di primavera compiono 30 anni.

Per questa edizione saremo su tre luoghi che coprono due comuni, ovvero a Rocca San Felice con il suo borgo, e a Bisaccia con il Castello ducale e il lago della Mefite. Tema di questa edizione quindi, la copertura della natura e della cultura delle nostre città, e chi più dell’Irpinia può aiutarci in ciò.

Inoltre, saranno stesso gli studenti irpini del Liceo Publio Virgilio Marone di Avellino e del Liceo De Caprariis di Atripalda, che ci faranno da ciceroni per tali luoghi.

Noi già questa estate abbiamo fatto un percorso alla Mefite, destando l’interesse del pubblico e riscontrando un grande successo. Abbiamo deciso quindi di ripercorrere quel percorso, dando un contributo aggiuntivo, ovvero con l’intervento di geologi esperti del settore, che potranno spiegate tutti gli aspetti del geosito. Lago Mefite, che per la sua unicità, è diventato un candidato sito UNESCO. In particolare però, la tappa di programma di questo luogo, è dedicata agli iscritti del FAI.»

Infine, riguardo la guerra che si sta svolgendo in Ucraina, aggiunge «Il FAI è vicino al popolo ucraino e ha condannato l’aggressione. Poi, come aiuto concreto, parte del ricavato di queste giornate andrà per il successivo restauro di un monumento ucraino, appena sarà possibile farlo.»