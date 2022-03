Un defibrillatore al Polo Giovani, il dono della famiglia di Giulio Tulimiero

Vescovo Aiello: "Un modo cristiano e coraggioso di celebrare la morte è porre un gesto di vita"

La famiglia di Giulio Tulimiero, l’avvocato avellinese scomparso, a causa di un infarto fulminante, a soli 48 anni, ha regalato uno strumento di primo soccorso al Polo Giovani di Avellino. Si tratta di un defibrillatore in memoria dell’uomo, stimato ed apprezzato professionista, venuto a mancare nel novembre 2020, gettando nello sconforto l’intera comunità avellinese.

Oggi ha avuto luogo la celebrazione in memoria di Giulio e la benedizione del defibrillatore donato dalla famiglia. La funzione è stata officiata dal Vescovo Arturo Aiello che ha dichiarato: «Un gesto di Vita. Quando precipitiamo nel dolore il pericolo è di inabissarci ricordando solo con nostalgia. Invece, un modo Cristiano o semplicemente umano e coraggioso di celebrare la morte è porre un gesto di vita. Alla fine della celebrazione, andremo davanti a questo defibrillatore, strumento di vita apprezzando la testimonianza che i genitori di Giulio danno di sé e del proprio figlio perché anziché chiudersi nel proprio dolore si aprono ad altre emergenze».

«Mentre li lodo invito tutti a trasformare i vostri momenti no, piccoli o grande che siano, in gesti di vita e di carità. Accogliamo l’offerta del defibrillatore al Polo giovani come esempio per trasformare quello he potrebbe essere solo negativo e lugubre in un canto alla vita» Ha concluso il vescovo.