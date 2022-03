Lo spettacolo è ideato e diretto da Alfonso Grassi

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Teatro “99 Posti”.

“Appuntamento con la grande prosa domenica 27 marzo, alle 18.30, al Teatro “99 Posti” di Mercogliano, dove si alzerà il sipario sullo spettacolo ideato e diretto da Alfonso Grassi, “Adda Passà!”. La perfomance teatrale, fuori abbonamento nella struttura gestita dal Co.Ci.S, si articola in due tempi, sul testo “La Chiave di Casa”, di Carlo Mauro, e “Napoli Milionaria” di Eduardo De Filippo. Sulla scena Emilia Bruno, Francesca Del Vacchio, Alfonso Grassi, Arturo Lissa, Michele Maffei, Lorena Nicodemo, Regina Presutto, Enrico Santoro e Renato Siniscalchi.

Il titolo richiama la frase pronunciata da Gennaro Iovine “Adda passà a’ nuttata”, in “Napoli Milionaria”, per indicare la speranza diffusa di un ritorno alla normalità dopo l’emergenza sanitaria. Lo spettacolo cerca di riscoprire il valore della solidarietà in una società che ci ha costretti all’isolamento, allontanandoci dagli altri. L’esempio è il ragioniere Spasiano, che dona gratuitamente la medicina a Donna Amalia, per far curare sua figlia. “La chiave di casa”, invece, è una pièce teatrale di Carlo Mauro, scritta nel 1931, e basata sul valore dell’amicizia.

“Con Alfonso Grassi – spiega il responsabile dei laboratori del “99 Posti” Paolo Capozzo – portiamo al nostro pubblico delle storie di grande attualità, per riprendere la lezione di Luigi Pirandello, per il quale il teatro racconta la vita. Il richiamo a “Napoli Milionaria” ci riporta al tempo della guerra, alla borsa nera, un’atmosfera che mai avremmo voluto rivivere e che, invece, respiriamo con l’invasione dell’Ucraina. Una serata per riflettere, dunque, e ritrovarci dinanzi alla responsabilità di essere persone che accolgono”“.