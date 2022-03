Lo spettacolo si terrà sabato 26 marzo, alle ore 20:30

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Teatro d’Europa.

“La Danza Contemporanea al “Teatro d’Europa” di Cesinali, dove sabato 26, alle 20.30, i riflettori saranno puntati sulla grande tecnica di artiste e coreografe. Un’indagine introspettiva nell’interiorità delle donne del nostro tempo, attraverso concept d’avanguardia, che riportano la mente ai contenuti onirici ed alle suggestioni più recondite.

“Puerpera”, con le coreografie di Tiziana Petrone, affronta la sfera emozionale delle madri, con le loro pulsioni, non sempre vitali e positive. Si nasce donna, ma non si nasce madre, un ruolo che bisogna sentire nel proprio intimo e desiderare, per dare il meglio di sé.

Particolare anche “Rota Temporis”, di Tiziana Petrone, dove le stagioni sono le metafore dell’anima, del buio dell’inverno che ci portiamo dentro, della rinascita a cui aspiriamo, dell’energia che trasmettiamo, della decadenza che combattiamo. Un tema affascinante, declinato con il linguaggio del corpo.

”Rooammates”, con le coreografie di Francesco Morriello, la produzione dell’Associazione Campania Danza e la direzione artistica di Antonella Iannone, riguarda il rapporto individuale e collettivo con il tempo e lo spazio, da condividere, da immaginare, o da cui separarsi. Una condizione esistenziale che ognuno vive a suo modo, dunque, in un periodo in cui anche lo stare insieme non è più scontato.

“Kigal/Visioni”, con le coreografie di Hilde Grella, riprende un antico rituale dei Sumeri, per proporre una visione dinamica ed estatica che nasce dal movimento di anima e corpo. Sul palcoscenico Hilde Grella, Susy Capolupo, Laura Forcellati e Simonetta Incarnato.

“Portiamo nel nostro Teatro la danza contemporanea – spiega il direttore artistico dell’istituzione culturale di Cesinali, Luigi Frasca – per offrire allo spettatore un percorso di sperimentazione artistica di grande qualità. La danza contemporanea, infatti, è l’arte che esprime i moti interiori con il linguaggio del corpo”“.