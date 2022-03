In programma "Sull’isola di Bergman"

Avellino – Mercoledì 23 Marzo il secondo appuntamento della rassegna Visioni.

In programma “Sull’isola di Bergman” di Mia Hansen-Løve. Orari: 17,30 – 19,30 – 21,30 al Cinema Partenio di Avellino.

Chris (Vicky Krieps) e Tony (Tim Roth) sono entrambi registi. Si amano ma la loro relazione, con il tempo, ha perso la sua carica passionale. Per lavorare ai rispettivi progetti decidono di trascorrere un’estate sull’isola di Fårö, la stessa amata da Ingmar Bergman, cineasta del quale entrambi sono appassionati. La coppia lavorerà nella sua casa e dormirà nello stesso letto in cui il regista svedese ha filmato Scene da un matrimonio. È da qui che parte la regista francese Mia Hansen-Løve per il suo primo film in lingua inglese, Sull’Isola di Bergman – presentato a Cannes -, per poi trasportarci in un racconto in cui finzione e realtà si influenzano a vicenda.

L’isola del Mar Baltico diventa un palcoscenico in cui Hansen-Løve mette in scena una doppia storia d’amore e il racconto di un’emancipazione dai contorni autobiografici (per molto tempo lei e Olivier Assayas sono stati una coppia). Chris su quell’isola troverà la sua voce e riuscirà ad uscire dal cono d’ombra del compagno/regista. Lo farà attraverso la sceneggiatura che sta scrivendo: la storia di una regista, Amy (Mia Wasikowska), e del suo amore impossibile per Joseph (Anders Danielsen Lie), consumato proprio sull’Isola di Bergman che prende vita sullo schermo grazie alle sue parole.

Una parentesi sensuale, luminosa e ricca di desiderio (che vi rimarrà in mente a lungo dopo la visione), elementi ormai assenti nella relazione tra Chris e Tony, che finisce per oltrepassare i confini della finzione e intrecciarsi con la realtà, creando due piani narrativi in comunicazione tra di loro. La figura del regista svedese pervade il racconto senza soffocarlo, ne costituisce un omaggio e, al tempo stesso, un pretesto per raccontare l’evoluzione emotiva e professionale di Vicky. Un film che celebra la creatività e l’immaginazione di un femminile libero che trova ispirazione nel mondo che la circonda. Una visione calda e sognante.