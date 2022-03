Si ricercano Dirigenti Medico della disciplina di Ginecologia ed Ostetricia presso il P.O. di Ariano Irpino

L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, tramite avviso pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania, comunica che:

In esecuzione della deliberazione n.151 del 07/02/2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n.3 posti di Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia ed Ostetricia presso il P.O. di Ariano Irpino.

Il concorso di cui al presente bando è disciplinato dalla vigente normativa in materia e dal vigente CCNL area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.. Il trattamento economico attribuito è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente CCNL. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito aziendale della ASL, ovvero al seguente link: https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 24 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il bando completo, clicca qui.