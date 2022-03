Iuliano: "Bravi anche Valeria e Marco, che portano a casa un ottimo bronzo"

Un altro fine settimana da ricordare per la società guidata dai Maestri Alfonso e Aniello Iuliano coadiuvati dall’allenatore Gaetano Zaccaria. Tutti sul podio gli atleti biancoverdi che hanno partecipato al campionato italiano cinture rosse svoltosi al Palaflorio di Bari il 19 e 20 marzo. Una competizione magistralmente organizzata dalla Fita (Federazione Italiana taekwondo), che ha visto in gara tante giovani promesse appartenenti alle classi di età cadetti A, junior e senior,

Brilla la stella di Paolo Gaeta che, nella prima giornata di gare riservata a senior e junior, domina tutti e 4 i suoi incontri senza lasciare spazio agli avversari, conquistando così l’oro e il titolo di Campione Italiano nella categoria -74 kg.

Nella stessa giornata arriva anche il bronzo di Valeria Napodano (-53kg) che sconta l’emozione della prima volta ad un campionato nazionale, ma non delude le aspettative della squadra che si aggiudica il quarto posto nella classifica società.

Il giorno seguente bronzo anche per Marco Gaeta (Cad. A -45kg) che perde la semifinale negli ultimi secondi, con uno scarto minimo di punti, contro quello che sarà il vincitore della categoria.

Grandissima soddisfazione per il Maestro Iuliano che dichiara: «Mi inorgoglisce vedere come i miei ragazzi crescano di anno in anno. Sabato scorso Paolo ha dimostrato di aver intrapreso un percorso sportivo di grande livello rendendo onore al nostro gruppo. Bravi anche Valeria e Marco che portano a casa, oltre a un ottimo bronzo, una grandissima esperienza di crescita».

Festa grande quindi, stasera, al Country Sport di Avellino, che ospita gli allenamenti della società irpina che brinda al suo nuovo campione italiano.