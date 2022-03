Nenna: "L'importanza di un film sul vino in Irpinia è una svolta per la nostra provincia"

Avellino- Si intitola “Oinos…l’oro d’Irpinia” il progetto cinematografico che stamattina, presso l’Aula Magna dell’Istituto Agrario e per Geometri “F. De Sanctis – O. D’Agostino” è stato presentato alle istituzioni, alla stampa e agli imprenditori del settore vitivinicolo della provincia di Avellino. L’incontro è stato introdotto e aperto dal dirigente scolastico Pietro Caterini, insieme all’ideatore del progetto cinematografico, il regista Modestino Di Nenna, originario di Torella dei Lombardi, accompagnato e supportato dalla presenza dell’attore partenopeo Antonio Fiorillo, artista poliedrico di fiction televisive e film prodotti da registi del calibro come Pupi Avati e Angelo Antonucci.

Vino ed enoturismo diventano protagonisti nell’opera filmica che verrà promossa e lanciata sui principali canali mediatici televisivi e sui supporti digitali, per raccontare di un territorio che continua ad esprimere il suo massimo con uno dei prodotti di punta e di qualità dell’agroalimentare locale e mostrando un percorso possibile di enoturismo nella provincia.

«L’idea è di Modestino di Nenna, una persona attenta al territorio. Ho subito accolto il progetto, proprio perchè è qualcosa che valorizza la zona vitivinicola» – ha dichiarato il dirigente scolastico, Pietro Caterini- «Il progetto è ambientato in alcune cantine ma anche qui nell’Istituto Agrario e valorizza interamente l’Irpinia. Ciò è qualcosa di propositivo e promozionale per ciò che concerne la nostra terra»

Nel nuovo film di Modestino di Nenna, il vino oltre ad essere declinato in tutte le sue svariate sfaccettature diventa elemento di rivalsa nella storia dei due imprenditori scozzesi che, sull’orlo del fallimento a causa del covid, decidono di investire nell’enoturismo in Irpinia sotto consiglio di un collaboratore:

«Presentiamo questa grande risorsa, ovvero il vino. Il film sarà in chiave comica-documentaristica soprattutto perché il pubblico ha bisogno di spensieratezza, in seguito ai drammatici avvenimenti che stiamo vivendo – ha esordito il regista- Ho avuto la fortuna di incontrare il Preside Pietro Caterini, dell’Istituto Agrario che ha sin da subito sposato il progetto, essendo una persona lungimirante. Se tutti riuscissimo a capire l’importanza della realizzazione di un film sul vino in Irpinia, ci sarebbe una svolta per la nostra provincia. Lanceremo un comunicato sulle riviste specializzate di casting a livello nazionale, così qui arriveranno centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia. Il casting sarà organizzato presso l’istituto agrario».

Fiore all’occhiello del nuovo film è sicuramente l’attore Antonio Fiorillo che con fervente entusiasmo ha reso nota la sua ammirazione per il territorio: «In Irpinia ho svolto spettacoli in qualche teatro. Nel 2015 ho avuto la possibilità di conoscere Modestino di Nenna sul set di un film e quindi la mia presenza sul territorio è diventata più assidua, girando film e partecipando a trasmissioni televisive. L’anno scorso, ad esempio, abbiamo girato un film ad Alta Villa Irpinia. Ho un rapporto di lavoro ma soprattutto di ammirazione per questa terra».