I bambini del 5°Circolo “Giovanni Palatucci” marciano per la pace in Ucraina

Avellino- Questa mattina si è svolta la marcia per la pace organizzata dal 5° Circolo ”Giovanni Palatucci”. Il corteo che ha manifestato vicinanza e solidarietà al popolo ucraino afflitto dalla guerra, è partito dal plesso “Umberto Nobile” per poi raggiungere l’ultima tappa presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria in Via Degli Imbimbo, ad Avellino.

«L’iniziativa è stata accolta dai piccoli con entusiasmo e partecipazione. La chiave per cambiare il mondo è la semplicità, il nostro spirito è stato motivato dalle parole di Madre Teresa: non tutti possono fare grandi cose ma tutti possiamo fare piccoli gesti, con grande amore. – ha dichiarato un’ insegnante che ha partecipato insieme ai suoi alunni al corteo - Ciò che abbiamo cercato di trasmettere a questi bambini è un messaggio vero, saranno loro il nostro futuro e dobbiamo educarli alla pace e al rispetto. Il futuro dell’umanità è il valore dell’amore».