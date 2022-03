L'evento ha come mission principale quella del rilancio del turismo

“È stata inaugurata questa mattina a Napoli, presso il quartiere fieristico della Mostra d’Oltre Mare, la 25^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che ha come mission principale quella del rilancio del turismo, ospitando 11 regioni Italiane e numerosissimi buyers.

Anche il Comune di Avellino ha aderito all’iniziativa portando alla BMT 2022 le bellezze e le eccellenze del capoluogo irpino e della sua Area Vasta, che conta 45 comuni.

La BMT 2022 rappresenterà una grande nuova opportunità per le agenzie di viaggio, che potranno diventare ‘incoming travel agency’ – riporta il Blog dedicato – anche per la presenza, in sede di workshop, di una nutrita rappresentanza di buyer stranieri provenienti da Usa, Gran Bretagna, paesi Scandinavi, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, paesi Baltici, Olanda, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria.

Presenti undici Regioni italiane. Ogni Regione proporrà un contest legato al proprio territorio con operatori, testimonial sportivi, chef stellati ed iniziative rivolte alle agenzie di viaggio. Uno dei focus principali sarà la ‘Vacanza attiva’ che coniuga il relax con lo sport e l’esperienza all’aria aperta: un trend in fortissima crescita nel periodo pandemico.

Nel quadro generale delle regioni italiane, che puntano la loro offerta sulle opportunità di svago all’aria aperta, il Comune di Avellino, presenta la verde Irpinia, che da sempre ha rappresentato, per la Regione Campania, un vanto grazie alle bellezze naturali e alle eccellenze enogastronomiche.

“È un’occasione importante che non potevamo perdere, dichiara l’assessore al Turismo e vice sindaco Laura Nargi, che ha voluto fortemente essere presente a Napoli dal 18 al 20 marzo. È il momento di restituire al nostro territorio la giusta considerazione in termini di opportunità sia per i visitatori che per i cittadini. Partendo dal centro di Avellino è possibile seguire diversi itinerari, da quello del “gusto” a quello “religioso”, senza dimenticare gli itinerari naturalistici, artistici e culturali, di cui la nostra terra è straordinariamente ricca.

Il confronto tra le varie regioni e la presenza delle agenzie di viaggio, continua Laura Nargi, ci sarà di grande aiuto per capire in che modo ripartire, affrontando con maggiore competenza e consapevolezza i problemi ancora presenti come quello delle restrizioni e delle incertezze legate alla pandemia.”

Per visitare la BMT di Napoli da oggi, 18 marzo a domenica 20 marzo, è necessario accreditarsi collegandosi a questo link: https://www.bmtnapoli.com/accredito-visitatori/ nel rispetto delle norme di sicurezza previste“.