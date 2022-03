Calcio d'inizio previsto per le ore 15:00 di domenica 20 marzo

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Audax Cervinara 1935.

“L’Audax Cervinara 1935, in occasione della gara casalinga contro la capolista Palmese 1914, annuncia la Giornata Biancazzurra ed invita la tifoseria Cervinarese a popolare le gradinate dello Stadio Allegretto di Montesarchio domenica pomeriggio alle ore 15.

Si ricorda che gli abbonamenti non saranno validi, mentre l’accesso per donne e bambini sarà gratuito. La sfida di vertice della ventunesima giornata del campionato regionale di Eccellenza Girone A sarà arbitrata da Francesco Aloise, CAN serie C, giacchetta nera della sezione di Lodi. Prevista la presenza di tifosi ospiti che dovrebbero arrivare a Montesarchio con un torpedone.

La dirigenza, la squadra e tutto lo staff dell’Audax stanno portando avanti una stagione da incorniciare, frutto di sacrifici, passione e tanto sudore. A Montesarchio i ragazzi che scenderanno in campo avranno bisogno del calore e del sostegno di una Piazza da sempre follemente innamorata di questi magici colori“.