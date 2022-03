Tale contributo serve per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli edifici di proprietà pubblica

La Regione Campania, tramite il B.U.R.C. numero 29 del 15/03/2022, comunica che:

È stato approvato il “Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall’art.11 dl 39/09 (conv. dalla l.77/09). Attuazione OCDPC n.675/2020 e n.532/2018. Concessione ai Comuni di contributi finalizzati all’ esecuzione di interventi locali o miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico”, finalizzato alla concessione dei contributi per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli edifici di proprietà pubblica di cui alla lett. b art. 2 comma 1 dell’Ordinanza n.532/2018 che risultano “non utilizzati” ai sensi dell’Ordinanza n.675 del 18/05/2020.

Per questo finanziamento, finalizzato agli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica, è destinata la somma di € 14.981.676,21. Verranno aggiunte ulteriori risorse “non utilizzate”, non appena disponibili, stimate in circa 7,7M€, dei fondi trasferiti dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2010 – 2016.

Come responsabile del procedimento è stato nominato ing. Valerio Grassi, con funzioni di supporto tecnico-operativo.

Per l'avviso completo e i suoi allegati, tra cui la domanda di partecipazione