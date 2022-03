Si arriva al voto con una sola lista presentata, “Ambiente e territorio”

Sono in programma nella giornata di domani – mercoledì 16 marzo, dalle ore 8,00 alle 18,00, presso la sala Montevergine, al piano terra dello stabile di collina Liguorini dove ha sede l’ente d’ambito – le elezioni per il rinnovo del consiglio d’ambito dell’Ato Rifiuti di Avellino. Al termine delle operazioni di voto prenderà il via lo scrutinio. Potranno partecipare al voto tutti i sindaci dei comuni rientranti nell’Ato Rifiuti di Avellino che risultano in carica alla data delle elezioni. I primi cittadini eleggeranno i propri rappresenti distinti in tre fasce demografiche: sei consiglieri per i comuni fino a cinquemila abitanti, cinque consiglieri nella fascia intermedia fino a 30mila abitanti ed un consigliere per i comuni con popolazione superiore. Si arriva al voto con una sola lista presentata: “Ambiente e territorio”.

Questi i candidati:

Fascia A – Comuni con oltre 30mila abitanti

Tomasetta Jessica – Designata dal Sindaco di Avellino

Fascia B – Comuni tra 5001 e 30mila abitanti

Giuditta Pasqualino – Designato dal Sindaco di Monteforte Irpino

Rossi Nicolino – Designato dal Sindaco di Lioni

Pelosi Vito – Sindaco di Serino

Cardinale Roberto – Designato dal Sindaco di Ariano Irpino

D’Alessio Vittorio – Sindaco di Mercogliano

Ruggiero Giancarlo – Sindaco di Mirabella Eclano

Fascia C – Comuni fino a 5mila abitanti

Della Marra Scarpone Fabio – Sindaco di Savignano Irpino

Cella Luigi – Sindaco di Salza Irpina

Mercogliano Antonio – Sindaco di Pago del Vallo di Lauro

Petruzziello Bruno Francesco – Sindaco di Prata di Principato Ultra

Chirico Pasquale – Sindaco di Teora

Masi Francesco – Designato dal Sindaco di Baiano

Delli Gatti Amado – Sindaco di Torella dei Lombardi

De Fazio Carmine – Sindaco di Sant’Angelo a Scala