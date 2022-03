Per aderire sarà sufficiente compilare l'apposito modello

Il Comune di Ariano Irpino ha pubblicato un Avviso per la raccogliere la disponibilità all’accoglienza di nuclei familiari, minori o persone singole in fuga dalle zone del conflitto in Ucraina.

Le iniziative previste sono:

1. la ricognizione su tutto il territorio delle famiglie e dei singoli cittadini disponibili ad accogliere temporaneamente nuclei famigliari provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne (mamme, nonne, e persone sole) con figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone di conflitto;

2. la ricognizione di alloggi in disponibilità di privati o di strutture ricettive presso i quali

accogliere le famiglie nel medio/lungo periodo, fermo restando la sottoscrizione di accordi di collaborazione con la Prefettura di Avellino, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e della manifestazione di interesse relativa alle civili abitazioni da destinare alla accoglienza abitativa della rete SAI diramata mediante sito istituzionale del Comune.

3. altre forme di assistenza.

Coloro i quali intendono manifestare la propria disponibilità ad aderire ad una o più iniziative sopra elencate, possono utilizzare l’apposito modello attraverso l’email istituzionale dedicata:

emergenza.ucraina@comunediariano.it.