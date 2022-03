La nota del Coordinamento Regione Campania

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Coordinamento Regione Campania Movimento Italiano Disabili

Avellino -”È notizia che ci giunge di qualche ora fa che David senza tetto con gravi difficoltà sanitarie, questa mattina dopo tanti appelli anche da parte nostra dai quali abbiamo espresso ampiamente le criticità e indecorose precarietà gestionali riscontrate rispetto agli aspetti sociali e socio-sanitari nella Provincia di Avellino verso chi è in difficoltà finalmente è stato trasferito dal nosocomio Avellinese alla struttura sanitaria di Bisaccia dove verrà assistito, accudito e curato dove finalmente li potranno essere monitorate le sue condizioni di salute”.

“Oltre questo in casa M.I.D. Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania per David si è registrata ampia sensibilità e volontà da parte della nostra nuova collaboratrice Emanuela Bevilacqua la quale ringraziamo che personalmente voleva acquistare e offrire a suo carico in rappresentanza di tutto il Coordinamento in donazione a David materiale necessario e utile da farlo giungere in maniera dignitosa presso la nuova struttura di accoglienza”.

Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania del Movimento Italiano Disabili dichiara: “Questo Coordinamento che ho l’onere di guidare e accompagnare in giro per la Campania tra la gente gode di Coordinatori, Vice e Collaboratori tutti che aldilà della loro funzione e del ruolo istituzionale assunto vivono di un cuore rivolto sempre a chi è in difficoltà, rivolto sempre a chi soffre con grande generosità e sensibilità umana spesso operando anche in maniera riservata, una maniera riservata che dovrebbe essere da esempio e monito per l’intero mondo istituzionale, un mondo istituzionale che dovrebbe occuparsi sempre più degli ultimi aldilà della poltrona che ci si trova ad occupare”.