Così il Segretario Generale

Avellino – La UILFPL di Avellino per l’ennesima volta costretta dall’inefficienza della Direzione Strategica a porre il problema della mancata corresponsione al personale dipendente della produttività relativa all’anno 2020.

Non si provvede alla erogazione delle giuste spettanze di produttività dell’anno 2020 al personale dipendente che manifesta grave disagio per un sistema reso oltremodo complesso e farraginoso e che non riesce a garantire il pagamento delle spettanze loro dovute con evidenti responsabilità per i ritardi nelle procedure per la definizione della liquidazione della produttività.

Il Segretario Generale Gaetano Venezia dichiara “che la UILFPL ha già inviato una diffida, ovviamente restata senza riscontro, per l’immediata corresponsione di tutte le somme della produttività 2020, somme residue del contratto decentrato dell’anno 2020.Analogo discorso vale anche per la mancata attribuzione ai lavoratori della fascia economica dell’anno 2021. Per non parlare del personale assunto nella fase emergenziale pandemica, continua il sindacalista, che vede la scadenza del contratto il prossimo 31 marzo, ebbene noi riteniamo che la Direzione Strategica ha sottovalutato la portata della campagna vaccinale che necessariamente deve continuare e quindi valutare l’immediato bisogno del personale sanitario e quello amministrativo degli hub vaccinali, nonché il personale assunte dalle cooperative per la effettuazione dei servizi nei presidi ospedalieri, alcuni dismessi al 31 dicembre 2021 ed altri al 31 marzo 2022″.

“A seguito di mandato da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la Direzione Generale del Sistema Sanitario Regionale da disposto una circolare che prevede la proroga di tutti i contratti a tempo determinato ed i rapporti stipulati dalle Aziende Sanitarie della Campania, per il contrasto all’emergenza COVID 19, fino al 31/12/2022, la cui presenza del personale si fa sempre più pressante per l’attuale situazione legata alla campagna di vaccinazione alla luce del completamento della cosiddetta dose booster, pertanto, chiediamo che il Direttore Generale dell’ASL di Avellino proroghi tutti i contratti del personale, sanitari e amministrativi, fino al 31 dicembre p.v., così come già fatto in altre Regioni”, conclude il Segretario Generale.