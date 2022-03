La visita avverrà domani, sabato 12 marzo

Saranno in visita a Solofra, domani 12 marzo 2022, 40 visitatori del Touring Club Italia.

Ospiti del Primicerio Mons. Mario Pierro, i turisti saranno i primi visitatori della Cripta della Collegiata di San Michele, la cui apertura ufficiale è prevista per domenica 3 aprile.

I partecipanti arriveranno a Solofra in mattinata e si recheranno in primis presso la Collegiata dove i volontari dell’associazione l’A.S.Be.Cu.So. – Associazione Salvaguardia Beni Culturali insieme al primicerio, li guideranno alla scoperta dei beni presenti nell’edificio religioso.

Dalle tele di Giovantommaso e Francesco Guarini, alle opere in legno di Giovanni Antonio Sclavo, fino all’altare maggiore con l’opera del Lama. Una sosta nella Cappella dei Bianchi fino alla cripta, elettrificata ed attrezzata per essere visitata a breve da tutta la comunità locale.

Oltre alla Collegiata gli ospiti saranno in giro per la cittadina per conoscere da vicino Palazzo Ducale, Zurlo fino al Toppolo, centro storico industriale della città. Prevista anche una vista al Castello.

“Siamo contenti di ospitare questo primo gruppo di turisti nella nostra cittadina – commenta il primicerio – il cinquecentenario sarà per la nostra comunità un ottimo momento per fare conoscere la nostra realtà storico – artistica e religiosa“.