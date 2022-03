Gli alunni si sono cimentati nella preparazione di sei menù ispirati ai formaggi studiati

Nel corso di quest’anno scolastico i laboratori dell’IPSEOA ‘Rossi-Doria’ di Avellino, diretto da Maria Teresa Cipriano, sono tornati ad essere fucina di innovative attività didattiche e formative. Tra le più recenti si segnala il progetto delineato dai docenti Costantino Esposito e Gaetano Cerciello per guidare i loro alunni nel poliedrico mondo dei formaggi, un alimento che non conosce confini, dagli antipasti ai dessert. Partecipando ad una serie di webinar animati da esperti dell’ONAF (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggi) e di alcuni consorzi di tutela, l’attenzione dei giovani gastronomi si è specificamente indirizzata su alcuni prodotti dop italiani: Fontina d’alpeggio; Ragusano; Parmigiano Reggiano di montagna; Gorgonzola.

Dopo una ulteriore attività di degustazione tecnica (necessaria ed utile per valutare le caratteristiche organolettiche dei prodotti), gli alunni si sono poi cimentati nella preparazione di sei menù ispirati ai formaggi studiati, coniugando sapientemente tradizione ed innovazione, gastronomia etnica e tipicità italiana: ‘quenelles di rape e patate con fontina dop fusa; lingotto di patate, porcini, fontina e mandorle, salsa al prezzemolo’; ‘bavarese salata al ragusano dop, pere al vino rosso, insalatina di germogli, girella di barbabietola e cialda corallo’; ‘ravioli ripieni di broccoli e patate, zuppa di ragusano e tartare di gamberi di mazara al lime’; ‘cannolo di pane con fonduta di parmigiano 24 mesi, consistenze di patate, tartufo e crema di peperoni arrosto’; ‘doppio umami, dashi di parmigiano reggiano, carota fiorita, luppolo, the nero, carpaccio di funghi porcini’. Alla fine del percorso le studentesse e gli studenti hanno espresso la propria soddisfazione per aver vissuto un’esperienza che ne ha indubbiamente arricchito il bagaglio tecnico-culturale.