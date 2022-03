Il Sottosegretario all'Interno: "Entro i 5 giorni successivi all'ingresso verrà inoltre garantita la somministrazione del vaccino anti-Covid"

“Chi fugge dalla guerra e non dispone di un alloggio può rivolgersi agli uffici della Prefettura della città in cui si trova, rappresentando la necessità di essere inserito in una struttura di accoglienza.

Entro i 5 giorni successivi all’ingresso verrà inoltre garantita ai profughi la somministrazione del vaccino anti-Covid. Visto il flusso medio attuale di ingresso profughi ucraini, già importante, il sistema va implementato con strutture per l’accoglienza già utilizzate per altre emergenze“.

È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.