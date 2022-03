La due giorni sarà raccontata in tempo reale sui social di Info Irpinia

In occasione della prima Fiera del Cicloturismo che si terrà in Italia, con partecipanti da tutto il mondo, Sabato 12 e Domenica 13 Marzo, presso la Fabbrica del Vapore di Milano, verrà promossa l’Irpinia come destinazione ideale per il cicloturismo.

L’associazione turistico culturale “Info Irpinia” promuoverà cinque tappe di Cicloturismo che abbracceranno l’intero territorio, organizzate in collaborazione con la “Ciclostazione Avellino” e l’agenzia di viaggi “The Special Tour”. Partner del progetto per adesso sono il Parco della Baronia e del Partenio e i comuni di Mercogliano, Scampitella, Trevico, Vallesaccarda e Zungoli con anche il supporto video di “Sistema Irpinia”: ma è un’iniziativa che punta a coinvolgerne molti altri comuni.

Saranno proposti alla Fiera i primi 5 tour cicloturistici alla riscoperta dell’Irpinia, incentrando l’attenzione del mondo ciclistico sulla “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese” che parte proprio dal nostro territorio.

Tre di questi cinque appuntamenti sono già calendarizzati nel programma turistico “Campania in Tour”, ambizioso progetto dell’associazione nato con il fine di promuovere l’intera Campania, richiamando turisti e visitatori soprattutto con attenzione verso l’Irpinia.

Questi 5 appuntamenti consentiranno ai partecipanti di pedalare in una cornice unica arricchita da vigneti, uliveti, castagneti e pascoli in compagnia del suono dell’acqua e del profumo del vino.

Percorsi cicloturistici – “Fotografando in Bici” offrirà un viaggio paesaggistico in ambiente rurale in grado di rapire gli occhi di chi ama la bellezza e l’animo di chi cerca l’avventura. Il “Percorso delle Acque” consentirà di scoprire la potenza della natura grazie al contatto con le sorgenti e le cascate che danno origine a due acquedotti monumentali: l’Acquedotto di Serino e quello Pugliese. “Sommelier in sella” regalerà il piacere di pedalare in splendidi vigneti e di degustare tre vini DOCG fra i più buoni e rinomati d’Italia: Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi. Il percorso “Boschi e Geositi della Baronia”, raggiungendo il paese più alto della Campania, consentirà di respirare l’aria pura dell’Irpinia e di scoprire il sapore autentico dell’olio di Ravece. L’ultimo tour, “Sulle tracce di Mamma Schiavona”, ripercorrendo il sentiero che ogni anno conduce milioni di fedeli a Montevergine, offrirà un viaggio intenso, mistico e avventuroso.

