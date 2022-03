Ciclismo, Preziosi new entry di spicco del team Eco Evolution bike.doc

Albanese: "E' un ottimo ciclista che si contraddistingue per la sua tenacia e costanza"

Tra i nuovi arrivi che entrano a far parte dell’organico del team ciclistico atripaldese Eco Evolution Bike spicca il nome dell’atleta Alfredo Preziosi. Parlare di Alfredo, non si può iniziare nel descriverlo come un ragazzo serio, educato, ma con una notevole forza interiore e un cuore d’acciaio, qualità indubbiamente necessaria per uno sportivo di rango. Classe 71’, settanta chilogrammi per 176 cm di altezza, le sue doti tecniche sono da passista ma ama spingere anche in salita caratteristiche perfette per lottare a denti stretti stando seduti in sella a una bici, insomma uno sportivo che tutti vorrebbero in squadra. La passione e l’amore per la bicicletta l’ho ha fatto uscire allo scoperto e ora, Alfredo è un ciclista di punta del team atripaldese Eco Evolution Bike.

Lo sport fa parte del suo DNA. Ha iniziato ad andare in bici fin da piccolo. Poco più dell’adolescenza ha praticato il calcio balilla, poi il calcetto fino al calcio, dove ha giocato per diversi anni nei campionati dilettanti di terza, seconda e prima categoria. Smesso di giocare al calcio si dedica al podismo con il team ‘’Irpinia Corre ‘ottenendo ragguardevoli risultati. La svolta qualche anno fa’ quando con l’amico e compagno di avventure calcistiche Angelo Ruocco, hanno iniziano ad andare in bici percorrendo distanze impegnative oltre i cento chilometri. In seguito si è aggiunto nelle loro uscite l’esperto e compagno Maurizio Cipolletta e tra chilometri, suggerimenti e consigli ha migliorato di non poco la performance fisica. Giusto il tempo di qualche uscita assieme alla squadra e l’incontro con il presidente Giuseppe Albanese sono bastati per entrare subito nell’organico del team atripaldese.

«Per noi-commenta Giuseppe Albanese- Alfredo è un atleta ed è sempre presente nelle uscite con la squadra, è un ottimo ciclista, si contraddistingue per la sua tenacia e costanza di rendimento e puntiamo tanto su di Lui soprattutto sulle lunghe distanze perché è un corridore che ha resistenza e fondo poi con l’esperienza può raggiungere obiettivi importanti». Dunque, possiamo affermare che nel DNA dello sportivo Alfredo, il ciclismo è frutto di passione, cuore, fatica, sudore, e diciamolo anche di un pizzico di follia che ad Alfredo non manca.