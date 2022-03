“Verso le Amministrative di primavera, popolari, moderati e riformisti insieme per l’Irpinia”

Venerdì 11 marzo alle ore 17:30 presso la Sala Convegni dell’Hotel Civita in via Manfredi, ad Atripalda, si terrà un incontro pubblico sul tema: “Verso le Amministrative di primavera, popolari, moderati e riformisti insieme per l’Irpinia”.

Interverranno Mirko Musto (Ass. Polizia Municipale ed Attività Produttive di Atripalda), Maria Picariello (Consigliere Comunale di Atripalda), Beniamino Palmieri (Coordinatore Provinciale Italia Viva), Giuseppe Del Giudice (Coordinatore Provinciale dei Popolari), concluderanno i lavori l’On.le Giuseppe De Mita e l’On.le Enzo Alaia.

Saranno presenti i Consiglieri Provinciali di Proposta Civica per l’Irpinia ed Amministratori Comunali.