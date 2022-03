Insieme alle volontarie The Power of Pink

Pratola Serra – Il senologo dottor Carlo Iannace e le volontarie The Power of Pink sono stati ospitati ieri, martedì 8 marzo 2022, presso la sede del gruppo Stellantis, per effettuare le visite gratuite di prevenzione del tumore al seno alle donne che lavorano nello stabilimento di Pratola Serra.

Oltre alle visite senologiche eseguite dal dottore Iannace, sono state effettuate anche le ecografie mammarie da parte del dottor Domenico Volino.

Si ringraziano, oltre i medici per il loro prezioso operato, il gruppo Stellantis per l’ospitalità e le tante donne che hanno risposto positivamente all’iniziativa. Un ringraziamento particolare all’organizzatrice Carmela De Luca e alle volontarie di Amos Partenio, Amdos Alta Irpinia, Amdos Forino e Noi in Rosa, che hanno collaborato all’allestimento degli ambulatori della prevenzione, con i quali le associazioni hanno voluto celebrare la Giornata Internazionale della Donna, ricordando che la prevenzione salva la vita.