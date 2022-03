I beneficiari della Carta virtuale sono i giovani di età compresa tra 18 e 35 anni

Istituita con decreto del ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 27 febbraio 2020, la Carta Giovani Nazionale – che sta finalizzando il processo di adesione al network delle Youth Card dei Paesi europei associati all’European Youth Card Association (EYCA) - è finalizzata a “promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, incentivando le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative ed in considerazione della transizione digitale ed ecologica”.

I beneficiari della Carta virtuale sono i giovani italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, cui sarà possibile accedere registrandosi attraverso l’APP IO: per l’attivazione, occorre autenticarsi con l’identità digitale SPID. Gli incentivi e le agevolazioni consistono nell’accesso a beni e servizi – forniti da operatori pubblici e privati - in settori compatibili con lo spirito dell’iniziativa, quali la cultura, lo sport, il benessere, il turismo, l’editoria e i trasporti.

Grazie alla convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i giovani potranno accedere – tramite il portale gestionale della Carta, disponibile sull’APP IO – a notizie sul mercato del lavoro, professioni, bandi, concorsi, presenti sul sito Cliclavoro, che verranno continuamente aggiornati e implementati. Un impegno costante nel garantire alle giovani generazioni, con modalità digitali e largamente fruibili dai giovani, la conoscenza delle possibili opportunità di accesso al mercato del lavoro.